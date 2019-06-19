كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يزود مخيمات النازحين بمساعدات إيوائية وغذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغاث الهلال الأحمر الإماراتي مخيمات النازحين في عدد من المخيمات في المحافظات المحررة . وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي اطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة متضرري السيول في اليمن ، وبدأت الحملة بنزول ميداني وانتشار عاجل للفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الاماراتي إلى عدد من شوارع وأحياء مدينة عدن لتصريف وشفط المياه ومخيمات النازحين في لحج وأبين للاطلاع على أحوالهم وأوضاعهم ، وتنفيذ استجابة سريعة تلبي احتياجاتهم من المساعدات الإنسانية "الغذائية والايوائية" .

ووزعت الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر الاماراتي مساعدات غذائية ومواد إيوائية "خيام وطرابيل" حيث وصلت الحملة إلى مخيم المشقافة ومخيم البيطرة ومخيم الشوكاني في محافظة لحج إضافة إلى مخيم الكود في محافظة أبين ، ويستفيد من توزيع السلل الغذائية أكثر من 1100 أسرة ، أي قرابة 7700 مواطن يمني ، ويستفيد من المواد الإيوائية "خيام وطرابيل" حوالي 750 أسرة من النازحين في الأربعة المخيمات .

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وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات باليمن إن حملة الاستجابة العاجلة التي اطلقتها دولة الإمارات عبر ذراعها للأعمال الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي في عدن والمحافظات المجاورة هي مبادرة استثنائية وتلبية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ، وامتداد للأعمال الإنسانية المقدمة للأخوة الأشقاء في اليمن ، مشيرا أن الحملة جاءت لتعزيز جهود المبادرات المجتمعية والسلطات المحلية لمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار والرياح ، مضيفا أن الحملة عملت على نزع وتصريف المياه من الشوارع في عدن ، إضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية لمخيمات النازحين في عدد من المحافظات اليمنية .

من جانبه عبر الاخ زكي علي حسن عاقل مخيم المشقافة عن شكره وامتنانه للهلال الأحمر الإماراتي على مبادرته وتقديمه المساعدات وهكذا تعودنا من أشقائنا في دولة الإمارات الإسراع في إغاثة الملهوف والمنكوب وتقديم العون لكل من هو بحاجة الى المساعدة . وأضاف اليوم استلمنا مساعدات تمثلت في السلل الغذائية والخيم والطرابيل والتي ستسهم في تامين مأوى للنساء والأطفال والعجزة مشيرا أن المخيم تضرر جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي حصلت وهذا الدعم جاء في وقته وهو بادرة طيبة وخير تأمين للأيام القادمة للنازحين في المخيم.

وعبّر المستفيدين في مخيم الكود في أبين ومخيمات الشوكاني والبيطرة في لحج عن فرحتهم بوصول هذه الإغاثة التي ستخفف من معاناتهم ، مضيفين أنها أتت في وقت هم بأمس الحاجة إليها نتيجة تعرض مخيماتهم والمواد الغذائية لهم للتلف نتيجة الأمطار ، وأعربوا عن امتنانهم لهذه اللفتة الانسانية ، والتي ليست بجديدة فالهلال الأحمر الاماراتي سباق إلى مد يد العون في مختلف الظروف حيث أن المساعدات المقدمة لهم تعد الانفراجة في ظل الحالة التي يعيشونها جراء حرب مليشيات الانقلاب الحوثية التي تسببت في تهجيرهم من منازلهم وأجبرتهم على النزوح من الحديدة وتعز ومختلف المحافظات إلى المحافظات المحررة .