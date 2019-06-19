الأمم المتحدة: أكثر من 70 مليون لاجئ ونازح في العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن عدد اللاجئين والنازحين المسجلين في العام 2018 وصل أكثر من 70 مليونا، وهو يعتبر رقما قياسيا، مع التأكيد على أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70.8 مليون بأنه "متحفظ"، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.

وللمقارنة، ففي نهاية العام 2017، بلغ عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب العنف أو الاضطهاد 68.5 مليون شخص.

ونسبت المفوضية تزايد العدد لاستمرار النزوح في إثيوبيا بسبب النزاعات العرقية، وفي فنزويلا حيث يفر الآلاف كل يوم وسط انهيار اقتصادي تسبب في نقص المواد الغذائية والدواء.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين فروا من فنزويلا منذ مطلع 2016 بنحو 3.3 مليون شخص.

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وقال رئيس المفوضية، فيليبو غراندي، للصحافيين في جنيف إن العدد 70.8 مليون يشمل فقط الفنزويليين الذين تقدموا رسميا بطلب لجوء، حوالي نصف مليون شخص.

وفي الإجمال فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند.

وهذا التوجه، حسب غراندي، يواصل "مساره الخاطئ".

غني عن البيان أن هذه الأرقام تشمل اللاجئين والنازحين السوريين، والذي يقدر عددهم بأكثر من 12 مليونا، كما تشمل اللاجئين الفلسطينيين منذ عام النكبة 1948، والذين يقدر عددهم بنحو 5 ملايين لاجئ.