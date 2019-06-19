ريال مدريد يجهز عرضا مغريا للتعاقد مع إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يرغب في الحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الصيفي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى لاعب الوسط داني سيبايوس، للحصول على خدمات إريكسن.
ووضع زيدان إريكسن ضمن أولوياته لتدعيم منطقة الوسط في نادي العاصمة الإسبانية.
وكان زيدان قد أبلغ سيبايوس بعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد، ليطلب اللاعب الإسباني الشاب رسميًا الرحيل عن ريال مدريد.
ويرغب ريال مدريد في استخدام سيبايوس، من أجل التأثير على توتنهام في قرار بيع إريكسن، وعدم المغالاة في مطالبهم المادية.
وكان إريكسن قد صرح منذ أسبوعين، برغبته في الرحيل عن توتنهام "لمحاولة القيام بشيء جديد".
ولا يتبق لإريكسن سوى موسم واحد في عقده مع السبيرز، ومن غير المرجح أن يوقع على عقدًا جديدًا، لذلك سيلجأ توتنهام للحصول على أكبر استفادة ممكنة، خوفًا من رحيل الصيف المقبل بدون مقابل.
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