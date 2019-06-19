الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بمداهمات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود اعتقلوا 7 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، حيث تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة طولكرم، داهمت قوة عسكرية للاحتلال منزل الأسير ربحي عمارة في مخيم طولكرم وأحدثت خرابا في الممتلكات وصادرت ما وجدته من مال عائلي.

وتعمد جنود الاحتلال تعمدوا تخريب ممتلكات المنزل خلال التفتيش فيما حقوا ميدانيا مع زوجته وفتشوا المنزل وصادروا ما وجدوه من أموال عائلية داخل المنزل.

يذكر أن الأسير عمارة يقضي حكما بالسجن 16 عاما في سجون الاحتلال، كما أن نجله أمجد شهيد، علما أن قوات الاحتلال تشن حملة شعواء على مصادر عيش ذوي الأسرى.

وفي محافظة قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال بلدة عزون، فيما هاجم الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وقال شهود عيان إن أضرارا لحقت بمركبات المستوطنين قرب مدخل البلدة عقب إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليها حيث أقرت وسائل إعلام الاحتلال بذلك.

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وهاجم العشرات من جنود الاحتلال البلدة سيما في منطقة الصفحة القريبة من الشارع الرئيسي واقتحموا منازل المواطنين ونكلوا بهم واعتدوا عليهم وخربوا ممتلكات المنازل.

أما في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء الثلاثاء، 4 فتية أعمارهم لا تتجاوز 12 عاما، خلال مواجهات اندلعت في قرية العيساوية.

اعتقلت شرطة الاحتلال الفتية بينما كانوا يسيروا في الشارع، وهم أدم سامي محمود، محمد أمجد عطية، محمد داوود عطية، أحمد عوض البيتوني، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين بالقدس.

وفي السياق، مددت محكمة الصلح توقيف ثلاثة شبان، حتى يوم الخميس المقبل. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشبان بعد اقتحام منازلهم بقرية العيساوية فجر الثلاثاء، وهم محمود محمد محمود، آدم محمود، أحمد لطفي داري.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في أحياء مختلفة قرية العيساوية أمس لعدة ساعات، وتصدى شبان القرية لقوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والفارغة والحجارة والمفرقعات وحرق الإطارات المطاطية.

وحاصر جيش الاحتلال محيط حي عبيد بالعيساوية خلال المواجهات، وحلقت طائرة مراقبة في سماء القرية. وأطلقت القوات قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والسكان، خلال اقتحام قرية العيساوية.