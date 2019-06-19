شكرا لقرائتكم خبر عن bein sports تُسرح عدداً من الصحافيين التونسيين والان مع التفاصيل

أكد مصدر تونسي يعمل في bein sports القطرية، أن مجلس إدارة الشبكة أبلغ أمس الإثنين، عدداً من الصحافيين والفنيين التونسيين العاملين بالشبكة بقرار تسريحهم والشروع في التفاوض حول تسوية مستحقاتهم المالية بطريقة ودية، وفقا لموقع 24.

كما فرضت الصعوبات المالية التي تعاني منها الشبكة القطرية، بحسب الوسط نيوز، الثلاثاء، على مجلس إدارتها اتخاذ قرار بتسريح نحو 40% من العنصر البشري العامل بها، حيث تم أيضاً الشروع في تسريح أكثر من 60 من الصحافيين والتقنيين المصريين.