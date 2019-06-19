شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تؤكد وجود أدله دامغة تثبت ضلوع إيران في اعتداء خليج عمان والان مع التفاصيل

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، وجود أدله دامغة تثبت ضلوع إيران في حادث استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

وقالت ميركل، خلال تصريحاتها في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في برلين: "نحن ننظر في هذه الأفعال بجدية بالغة، هناك دليل قوي".

وأضافت ميركل التي أيدت النتائج الأمريكية حول الحادث، أن الوضع الحالي خطير للغاية، مؤكدة أن ألمانيا ستخبر جميع الأطراف، خاصة إيران، بأن "الموقف يجب ألا يتصاعد".

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وتعرضت ناقلتان، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان؛ الأول ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والآخر اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

وجاءت الهجمات التي وقعت على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.

وعقب الحادث الذي لقى إدانات دولية وعربية، نشر الجيش الأمريكي تسجيلاً مصوراً يثبت تورط طهران في حادث استهداف ناقلتي النفط.

كما أظهر التسجيل الأمريكي عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وهي تزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.