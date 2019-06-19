شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلوح باتخاذ إجراءات صارمة بينها التحرك العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والان مع التفاصيل

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة، بينها التحرك العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف "ترامب"، في مقابلة مع مجلة "التايم" الأمريكية، أنه يتفق مع تقييم المخابرات الأمريكية حول ضلوع إيران في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان إيران عن تصعيد في برنامجها النووي، حيث قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى طهران سيتجاوز الحدود التي ينص عليها الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في غضون 10 أيام.

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وعند سؤاله عن التحركات التي ستدفعه للتفكير في الدخول في حرب مع إيران، قال ترامب: "بالتأكيد سأدخل (في حرب) بسبب الأسلحة النووية. أما الباقي فلن أعلن عنه".

وحمل المسؤولون الأمريكيون إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في خليج عمان الأسبوع الماضي، ولكن ترامب يرى أن هذه الهجمات، محدودة، قائلًا "حتى الآن، كانت طفيفة للغاية".

وأوضحت المجلة أنه أثناء الحوار مع الرئيس الأمريكي الذي استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أن واشنطن وافقت على نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط في ظل استمرار التهديدات الإيرانية.

وقال شاناهان: "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة".