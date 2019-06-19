امانة بغداد تنفي قطعها طريق محمد القاسم قرب وزارة الداخلية

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تحدثت عن قطع طريق سريع محمد القاسم قرب وزارة الداخلية، عار عن الصحة".
واضافت ان "الشركة المنفذة تعمل على نصب شريط الالمنيوم (البليت) للجزرة الوسطية للمحافظة على مفاصل التمدد ما تطلب وضع الانارة التحذيرية وارتداء البدلات الفسفورية لتأمين الملاكات العاملة ".
وتابعت انها "فاتحت مديرية المرور العامة وتم الاتفاق على تحديد وقت العمل من الساعة الحادية عشرة مساء الى الساعة السابعة صباحا لاستثمار خلو الطريق من المارة وعدم قطعه".
واضافت ان "الشركة المنفذة تعمل على نصب شريط الالمنيوم (البليت) للجزرة الوسطية للمحافظة على مفاصل التمدد ما تطلب وضع الانارة التحذيرية وارتداء البدلات الفسفورية لتأمين الملاكات العاملة ".
وتابعت انها "فاتحت مديرية المرور العامة وتم الاتفاق على تحديد وقت العمل من الساعة الحادية عشرة مساء الى الساعة السابعة صباحا لاستثمار خلو الطريق من المارة وعدم قطعه".
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