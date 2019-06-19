حقيقة 'الكتاب المقدس' الموجود فى قاع المحيط (صورة)

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ودفع ذلك وكالة "فرانس برس" إلى التحقق من الأمر، حتى ثبت أن الصورة ليست لقرآن أو إنجيل على الإطلاق، بل لعمل فني من إنتاج كاثرين ماكيفر.
وأوضحت الفنانة الأميركية في مدونة سابقة لها تعود إلى عام 2014، أنها صنعت هذا العمل باستخدام بلورات ألصقتها على قاموس ألماني إنجليزي.
وقالت ماكيفر لـ"فرانس برس"، إنها صنعت "الكتاب المتبلور" قبل 5 سنوات، وأن عملها ليس له أي بُعد ديني على الإطلاق.
وأضافت: "الكتاب ليس كتابا مقدسا. إنه قاموس ألماني إنكليزي مغلف بالجلد اشتريته من متجر. أعتقد أنه من المضحك أن يحاول أحد نقل صورة كتابي كمعجزة دينية".
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