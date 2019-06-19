2019-06-19 | 08:08
263 مشاهدة
ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "جمهورنا الرياضي العزيز.. خدمة لشبابنا الاعزاء وتعويضاً لدخولهم المباراة الملغاة سابقاً، تقرر ان يكون دخول الجماهير الى مباراة الزوراء والقوة الجوية يوم الاحد المقبل مجاناً".
وتابع "ارسموا لنا لوحة جميلة للمساهمة برفع الحظر عن العاصمة بغداد".
يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد يوم الاحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. دخول مجاني لكلاسيكو العراق بين النوارس والصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.