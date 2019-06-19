ونقلت وكالة "رويتز" عن مصادر أمنية عراقية أن شخصين أصيبا جراء سقوط صاروخ على مجمع لعدة شركات، بينها "إكسون موبيل" الأمريكية في البصرة جنوبي العراق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن شركات أخرى تعمل في الموقع من بينها "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"إيني" الإيطالية.
هذا وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، قد أجلت، الشهر الماضي، عددا من موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، بسبب تهديدات أمنية، بحسب ما ذكرت الشركة.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن شركات أخرى تعمل في الموقع من بينها "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"إيني" الإيطالية.
هذا وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، قد أجلت، الشهر الماضي، عددا من موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، بسبب تهديدات أمنية، بحسب ما ذكرت الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر 'إكسون موبيل' تخطط لإجلاء موظفيها من البصرة بعد استهدافها بالصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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