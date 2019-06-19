الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن سقوط صاروخ على شركة نفطية بالبصرة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة".

واضافت ان " سقوط الصاروخ ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص كحصيلة اولية".



وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن صاروخا سقط قرب شركة نفطية في محافظة البصرة، ما ادى الى وقوع جرحى من عمال الشركة الحفر.