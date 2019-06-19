فنزويلا تفرض التعادل السلبي على البرازيل في كوبا أميركا

والتقى المنتخبان على ملعب "أرينا فونتي نوفا"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وشهدت المباراة تسجيل هدف للمنتخب البرازيلي، لكن الحكم ألغاه مشيرًا لوجود تسلل على روبيرتو فيرمينو وذلك في الدقيقة 38.



وفي الدقيقة 60 أحرز جابرييل خيسوس هدفًا للبرازيليين ولكن الحكم ألغاه من جديد ولكن هذه المرة باللجوء إلى تقنية الفيديو بسبب وجود تسلل مرة أخرى على فيرمينو.

وفي الدقيقة 87 سجل فيليب كوتينيو للسيليساو هدفًا آخر وقرر الحكم للمرة الثالثة عدم احتسابه بعد اللجوء للـVAR لوجود لمسة يد على فيرمينو.

بذلك التعادل، يصبح رصيد المنتخب البرازيلي 4 نقاط في الصدارة متساويًا مع منتخب بيرو الذي فاز على بوليفيا بثلاثية لهدف.



ويتواجد منتخب فنزويلا في المركز الثالث بنقطتين، ويحتل منتخب بوليفيا المركز الأخير بلا نقاط.