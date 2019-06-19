بالصورة.. ما سببه سقوط صاروخ قرب شركة نفطية بالبصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط قرب مخيم تابع لشركة الحفر العراقية الواقع قرب شركة اكسون موبيل في البصرة". واضاف ان "سقوط الصاروخ ادى الى وقوع جرحى من عمال شركة الحفر، اضافة الى الحاق اضرار مادية".



يذكر ان الايام القليلة الماضية شهدت تعرض قاعدتي التاجي والبكر الى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، كما تعرض مقر القصور الرئاسية في الجانب الايسر من الموصل امس الى سقوط صاروخ كاتيوشا ادى الى الحاق اضرار مادية. يذكر ان الايام القليلة الماضية شهدت تعرض قاعدتي التاجي والبكر الى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، كما تعرض مقر القصور الرئاسية في الجانب الايسر من الموصل امس الى سقوط صاروخ كاتيوشا ادى الى الحاق اضرار مادية.

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