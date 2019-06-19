رقم قياسي.. أكثر من 70.8 مليون نازح ولاجئ في العالم

جدة - عمرو شويل الامم المتحدة - الخليج 365:

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 70 مليون شخص مسجلين على قوائم المهاجرين أو اللاجئين في أواخر 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للاشخاص الذين نزحوا من ديارهم.

ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70,8 مليون بأنه “متحفظ”، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.