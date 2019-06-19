وزير الخارجية الأمريكي: قادرون على الرد إذا هاجمت إيران مصالحنا

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، أن موافقة واشنطن على نشر ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط يعد دليلا على جديتها في التعامل مع التهديدات الإيرانية، لافتا إلى قدرة بلاده على الرد إذا هاجمت إيران مصالحها.

وقال بومبيو في كلمة له، إن الولايات المتحدة ستستمر في حملة الضغط على إيران، مؤكدا استمرار العمل مع شركاء واشنطن في العالم لمواجهة مخاطر النظام الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده لا تريد حربا بل تريد ردع إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني الحالى يضر بشعبه ولا يخدمه.

وجاءت تصريحات بومبيو عقب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة، بينها التحرك العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف "ترامب"، في مقابلة مع مجلة "التايم" الأمريكية، أنه يتفق مع تقييم المخابرات الأمريكية حول ضلوع إيران في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

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وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، في وقت سابق، أن واشنطن وافقت على نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط في ظل استمرار التهديدات الإيرانية.

وأوضح شاناهان، في بيان، أن القوات الإضافية ضمن "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

وقال شاناهان: "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي، إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط للتصدي للتهديدات الإيرانية.