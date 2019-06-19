المجلس الانتقالى السودانى يعلن قبوله تشكيل حكومة تكنوقراط

أعلن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، قبول المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط "كفاءات"مستقلة لإدارة شؤون البلاد. وقال نائب رئيس المجلس الانتقالى فى السودان، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم: " الحمد لله الأمن مستتب، بفضل الجيش والشرطة والشعب". ودعا "دقلو" الأحزاب الى تحمل مسؤوليتها التاريخية وإنهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، معلنًا إجراء حوار مع الإدارات الأهلية في كل أنحاء السودان.

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