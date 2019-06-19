شكرا لقرائتكم فيديو لحرائق شمال سوريا.. أصوات مقهورة "رحمتك يا الله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل لقطات تظهر فراراً جماعياً لنساء وأطفال التهمت النيران المحاصيل الزراعية المحيطة بمنازلهم في ريف الحسكة.

وأظهر الفيديو حجم النيران الكبيرة التي اندلعت بالمحاصيل الزراعية في قرية الجوادية، وسط صراخ الأهالي وعدم قدرتهمعلى السيطرة على الحريق.

والتهمت الحرائق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بأرياف الحسكة ودير الزور والرقة، ما خفّض من نسبة محاصيل القمح وغير ذلك في الأسواق، ودفع قسد لاتخاذ إجراءات بمنع تصدير المحاصيل إلى مناطق سيطرة النظام.

"طار الحصاد"

وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت حصيلة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من حقول القمح شمال شرقي سوريا.

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وأكد مراسل "العربية" أن النيران التهمت مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، خاصة في مناطق الجزيرة، وباتت تهدد أحد حقول النفط.

وأفاد منذ أيام، بأن "الإدارة الذاتية" (الأكراد) أكدت أن الحرائق الهائلة التي تلتهم المحاصيل في مناطق "تربه سبيه وكركي لكي" باتت تشكل خطراً على المنشآت النفطية في ذات المناطق، ما قد يؤجج النيران بشكل مضاعف.

نيران تلتهم حقول القمح والشعير شمال شرق سوريا

إلى ذلك، وجّه مسؤول كردي في شمال شرقي سوريا طلب مساعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، بهدف السيطرة على النيران.

وقال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لفرانس برس: "التهمت الحرائق الاثنين مئات الهكتارات من محصول القمح في مدينة القحطانية، وما زالت الحرائق مستمرة".