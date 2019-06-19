الموجز - محمد علي هـاشم
في حديثه مع الجالية الفلبينية في اليابان، قال رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، إنه "اعتاد على أن يكون مثلي الجنس" قبل أن “يشفى” بعد أن قابل زوجته الحالية بحسب ما نشرته cnn .
وأضافت الوكالة الأمريكية أنه بعد اتهام رئيس الفلبين لخصمه السياسي والناقد، السيناتور أنطونيو تريلانيس الرابع، بأنه مثلي، قال دوتيرتي إنه كان يشعر أنه هو أيضًا “مثلي الجنس قليلاً” حينما كان مع زوجته السابقة إليزابيث زيمرمان، قبل أن “يُشفى” بعد مقابلة زوجته الحالية هونيليت أفانسانيا.
وتابع : قلت لنفسي بأن علي أن أصبح رجلا من جديد .
تراجع عن وعوده بمنح المزيد من الحقوق للمثليين
دوتيرتي الذي يتزعم حزب "بي دي بي لابان" كان قد حقق نتائج كبيرة في انتخابات أيار الماضي، كان قد تراجع عن وعوده بمنح المزيد من الحقوق للمثليين، قبل انتخابه رئيسا عام 2016، كتشريع الزواج من نفس الجنس بحسب ما نشرته Euronews.
إلا أنه وبعد عامين من توليه قيادة الفلبين، انتقد خلال أحد خطاباته الحرية الجنسية في الولايات المتحدة، وقال:"لا يمكن أن يكون هنالك جنس ثالث، إما أن تكون هو أو هي، هذه هي ثقافتنا، وثقافتهم لا تتماشى معنا، فنحن كاثوليكيون، والقانون المدني ينص أن المرأة لا يمكنها الزواج إلا برجل".
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة .. رئيس الفلبين: كنت مثلياً قبل أن أُشفى على يد النساء الجميلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.