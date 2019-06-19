أردوغان: تركيا ستحصل على منظومة صواريخ إس-400 قريبا جدا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده "ستحصل على شحنة من ​منظومة​ ​صواريخ​ إس-400 قريبا جدا".

وكانت ​السلطات الأميركية​ أعلنت أن صواريخ إس-400 غير متوافقة مع منظومات ​حلف شمال الأطلسي​ وحذرت من ​عقوبات​ وعواقب أخرى إذا تسلمت ​تركيا​ تلك البطاريات.

في وقت، أعلن القائد في حلف شمال الأطلسي لـ"رويترز" أن ​باتريك شاناهان​ القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ونظيره التركي ​خلوصي أكار​ ما زالا على اتصال بشأن خطط ​أنقرة​ لشراء منظومة دفاعية جوية روسية وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في ​بروكسل​ الأسبوع المقبل.