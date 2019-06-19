أردوغان: تركيا ستحصل على منظومة صواريخ إس-400 قريبا جدا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "ستحصل على شحنة من منظومة صواريخ إس-400 قريبا جدا".
وكانت السلطات الأميركية أعلنت أن صواريخ إس-400 غير متوافقة مع منظومات حلف شمال الأطلسي وحذرت من عقوبات وعواقب أخرى إذا تسلمت تركيا تلك البطاريات.
في وقت، أعلن القائد في حلف شمال الأطلسي لـ"رويترز" أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ونظيره التركي خلوصي أكار ما زالا على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء منظومة دفاعية جوية روسية وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في بروكسل الأسبوع المقبل.
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