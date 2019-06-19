رئيس الوزراء الكندي يوافق على توسيع خط أنابيب لضخ النفط الخام

وافق رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ على تنفيذ مشروع يقضي بتوسيع خط أنابيب لضخ ​النفط​ الخام إلى سواحل البلاد على ​المحيط الهادئ​ بهدف تصديره إلى الخارج.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي في أوتاوا "أعلن اليوم أن حكومتنا قد وافقت على المضي قدما في توسيع مشروع "ترانس ماونتن""، مضيفا أن "الشركة تنوي بدء عمليات الحفر" في فصل الصيف.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن أعمال ​البناء​ يمكن أن تُستأنف في غضون أشهر، لكنّهم لم يحددوا موعد ضخ أول شحنة نفطية عبره.

ويقضي المشروع بتوسيع خط الأنابيب الحالي الذي تم بناؤه في عام 1953 وتقتصر قدرته على ضخ 300 ألف برميل نفط يوميا، ليصبح قادرا على ضخ 890 ألف برميل من النفط يوميا مسافة 1150 كلم من مقاطعة ألبرتا النفطية إلى السواحل المطلة على المحيط الهادئ بهدف تصدير النفط إلى آسيا.