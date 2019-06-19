الإندبندنت:الشرطة المصرية فشلت في توفير الإسعافات الأولية لمرسي بعدما فقد وعيه

أشارت صحيفة "​الإندبندنت​" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "​الشرطة المصرية​ فشلت في توفير الإسعافات الأولية لمرسي بعدما فقد وعيه"، إلى ان "الشرطة المصرية متهمة بالتسبب في قتل الرئيس المعزول ​محمد مرسي​، بعدما تركته ملقى على أرضية قفص الاتهام في المحكمة لمدة عشرين دقيقة بعدما فقد وعيه وسقط أرضا".

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء مرسي قولهم إن الشرطة فشلت في تقديم الإسعافات الأولية له بالسرعة اللازمة بعدما انهار خلال جلسة المحاكمة التي جرت الاثنين في ​القاهرة​، بالرغم من طلب المساعدة من رفاقه داخل قفص الاتهام.

وانهار مرسي الذي يعاني من مرض ​السكري​ وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل صحية في ​الكبد​، بعدما تحدث خلال جلسة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع حماس.