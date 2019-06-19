اشار مراسل "​النشرة​" في النبطية الى ان ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ من نوع "أم – ك" ومن دون طيار خرقت الاجواء اللبنانيى فوق ​مدينة النبطية​ بعد تحليق ليلي فوق النبطية ومنطقتها، فيما تبين ان هذه الطائرة تلازم الاجواء فوق النبطية والمنطقة منذ 3 ايام وتحلق بشكل متواصل وغير مسبوق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق فوق اجواء النبطية بشكل متواصل منذ ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.