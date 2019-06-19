قوى الأمن عممت صورة مواطنة خرجت من منزلها في عمون ولم تعد

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "ادّعت لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي المدعوة مكية صوان (مواليد عام 1974، لبنانية)، بأن ابنتها: هنادي محمد شفيق برنس (مواليد عام 1993، باكستانية الجنسية)، قد غادرت حوالي الساعة 6:00 من تاريخ 17/6/2019، منزلها الكائن في محلّة عرمون - الضيعة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى الساعة".
وأعلنت المديرية أنه بناءً على اشارة القضاء المختص، تعمم المديرية صورتها، وتطلب من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة عرمون على الرقم: 05/818501 تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.
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