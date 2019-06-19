قوى الأمن عممت صورة مواطنة خرجت من منزلها في عمون ولم تعد

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "ادّعت لدى فصيلة ​عرمون​ في وحدة الدرك الإقليمي المدعوة مكية صوان (مواليد عام 1974، لبنانية)، بأن ابنتها: هنادي محمد شفيق برنس (مواليد عام 1993، باكستانية الجنسية)، قد غادرت حوالي الساعة 6:00 من تاريخ 17/6/2019، منزلها الكائن في محلّة عرمون - الضيعة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى الساعة".

وأعلنت المديرية أنه بناءً على اشارة ​القضاء​ المختص، تعمم المديرية صورتها، وتطلب من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة عرمون على الرقم: 05/818501 تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.