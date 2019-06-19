النشرة: إقفال محل لصيانة الدراجات النارية يديره سوري في حومين الفوقا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن دورية من مركز جباع الإقليمي في ​الامن العام​ قامت بمؤازرة دورية من دائرة الامن القومي - شعبة ​الجنوب​ بإقفال محل لصيانة الدراجات النارية يديره السوري عبد الحميد محمد الفرج الفراج الذي يعمل بصورة غير قانونية ووذلك في بلدة حومين الفوقا الطريق العام - تقاطع حومين الفوقا -عين قانا-صربا .

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