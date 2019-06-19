الاخبار: الإخبار ضد شقيق ريفي إلى الأمن العام بعد دخوله الى اسرائيل

أحال مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ الإخبار الذي تقدّمت به مجموعة من المحامين بحقّ الطبيب اللبناني - الأوسترالي جمال ريفي (شقيق الوزير السابق ​أشرف ريفي​)، على ​المديرية العامة للأمن العام​، من أجل إجراء التحقيقات في الموضوع.

وكان المحامون قد قدموا إخباراً بحق ريفي، بعد إقراره في مقابلة مع "الأخبار" أنه دخل الأراضي المحتلة، من ​الأردن​، وذلك في إطار عمله مع "مشروع روزانا" الذي يستغل الطبّ من أجل تمرير التطبيع مع العدو ال​إسرائيل​ي.

وقد اعتبر المحامون في إخبارهم أنّ ريفي ارتكب "جرم الاتصال مع العدو... وقد دققنا بمشروع روزانا وتأكدنا أنه يسعى إلى بناء نوع من الصداقة بين إسرائيل وجيرانها".