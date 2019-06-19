جابر: الركود والجمود الإقتصادي سيحصل بسبب غياب المال من الخزينة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، الى أن "​الموازنة​ هي موضوع انفاق ولكن الإصلاح الحقيقي وإعادة هيكلة المؤسسات ووقف النزيف لم يحصل"، مشيرا الى أنه "رغم كل ما قمنا به في ​لجنة المال​، نقلوا يوم أمس أشخاصا من "​أوجيرو​" الى ​وزارة التربية​".

وسأل جابر في حديث إذاعي: "أين قانون التوظيف من الذي حصل"، مذكرا أن "التعاقد له 3 شروط، أولا يجب أن يكون هناك حاجة تقررها لجنة الأبحاث والتوجيه في ​مجلس الخدمة المدنية​، ثانيا أن يكون هناك إعتمادا ماليا وثالثا امتحان"، مشدد على أن "هناك التفافا على تطبيق القانون، فنقل موظف من "أوجيرو" الى التربية، هل هذا ما نسميه وقف التوظيف وإصلاح؟".

وأوضح أن "الركود والجمود الإقتصادي سيحصل بسبب غياب المال من الخزينة"، مشيرا الى أن "المفتاح الأساسي لأي ملف إقتصادي هو إعادة الثقة. ولكن إذا ثقة المستثمر غائبة بأن ​لبنان​ سيسير بخطوات إصلاحية وجدية فلن يكون هناك أي استثمار".

وأضاف: "خوف اللبنانيين من الوضع الإقتصادي يمنعهم من الإنفاق ويسيرون حسب مثل "خبي قرشك الأبيض ليومك الاسود"، مشددا على أن "المطلوب أن نرسل رسالة تؤكد أن بلدنا سيكون دولة قانون ومؤسسات".