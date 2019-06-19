علامة: هناك اكثرمن 50 قانونا مقرا في مجلس النواب لم يتم وضع لها مراسيم تطبيقية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ الى انه يحق ل​مجلس النواب​ اعادة دراسة البنود في فذلكة ​الموازنة​، وهذا ما يحصل في ​لجنة المال والموازنة​ التي تحاول ايجاد سبل افضل للاصلاحات.

ولفت علامة في حديث اذاعي، الى ان كل ما يهمنا ان الفرقاء السياسيين يكونوا على اتفاق لان الوضع السياسي والاقتصادي لا يحمل، ودعا لتطبيق القوانين لانه اليوم هناك اكثرمن 50 قانونا مقرا في مجلس النواب لم يتم وضع لها مراسيم تطبيقية،وهذا اصل الفساد.