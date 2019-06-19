الجمهورية: البحث الجدّي في التعيينات سيبدأ بعد عودة الحريري من السفر

علمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "بدء البحث الجدّي في ​التعيينات​ بالأسماء والمراكز سيبدأ تدريجياً بعد عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من سفره غداً الخميس الى الخارج"، مشيرة الى أنه "يتصدّر هذه التعيينات مركز مدّعي عام التمييز، والمرجّح ان يكون للقاضي ​غسان عويدات​ بالتوافق، ثم يلي ذلك التجديد لنواب حاكم ​مصرف لبنان​، باستثناء المقعد الدرزي، الذي يرشح رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"وليد جنبلاط له فادي فليحان، فيما برز اتجاه الى الإبقاء على ​نبيل الجسر​ في رئاسة ​مجلس الانماء والاعمار​".

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