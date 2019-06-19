عبدالله: رفضنا تخفيض الإجازة السنوية للموظفين احتراما لحقوق الموظف

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "رفضنا كحزب تقدمي اشتراكي خلال نقاش ​الموازنة​، تخفيض الإجازة السنوية للموظفين إلى خمسة عشر يوما، واصرينا على أبقائها كما كانت، احتراما لحقوق الموظف الانسانية، والتزاما بقوانين العمل والمواثيق الدولية ذات الشأن".

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