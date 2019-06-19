أعلنت ​مفوضية اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة في ​تقرير​ سنوي حول اللاجئين أن "أكثر من 70 مليون شخص مسجلين على قوائم ​المهاجرين​ أو اللاجئين في أواخر 2018"، مشيرة الى أن "عدد 70,8 مليون هو رقم متحفظ، خصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في ​فنزويلا​ لم يتم إحصاؤهم بالكامل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين:أكثر من 70.8 مليون نازح ولاجئ في العالم أواخر عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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