سقوط صاروخ على مقر شركة نفط أجنبية في البصرة وإصابة اثنين من العاملين العراقيين

اعلنت مصادر عراقية إن صاروخا سقط على مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة جنوب البلاد، أسفر عن إصابة اثنين من العاملين العراقيين.
وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل"، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.
وعقب الهجوم، أجلت إكسون موبيل 20 من عامليها الأجانب، بحب المصادر.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجلي فيها "إكسون موبيل" عامليها الأجانب، فقد فعلت الشركة الشيء ذاته في مايو الماضي من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، بسبب تهديدات أمنية.
وفي نهاية الشهر، أعلنت "إكسون موبيل" عودة عامليها بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.
وجاء تخوف الشركة بعد أيام من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران، التي لها علاقات وثيقة مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.
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