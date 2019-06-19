اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن بلاده ستحصل على شحنة من منظومة صواريخ إس-400 "قريبا جدا"، وذلك بعد أن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "لا رجعة" في الاتفاق الذي أضر بعلاقات أنقرة مع واشنطن.
وقالت الولايات المتحدة مرارا إن صواريخ إس-400 غير متوافقة مع منظومات حلف شمال الأطلسي وحذر من عقوبات وعواقب أخرى إذا تسلمت تركيا تلك البطاريات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستحصل على منظومة صواريخ إس-400 قريبا جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.