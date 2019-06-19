دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أردوغان: تركيا ستحصل على منظومة صواريخ إس-400 قريبا جدا

اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن بلاده ستحصل على شحنة من منظومة صواريخ إس-400 "قريبا جدا"، وذلك بعد أن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "لا رجعة" في الاتفاق الذي أضر بعلاقات أنقرة مع واشنطن.

وقالت الولايات المتحدة مرارا إن صواريخ إس-400 غير متوافقة مع منظومات حلف شمال الأطلسي وحذر من عقوبات وعواقب أخرى إذا تسلمت تركيا تلك البطاريات.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)