ترامب يعين وزيرا جديدا للدفاع بالإنابة

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع طلب عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بصورة دائمة مضيفا أن شاناهان يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.
وقال ترامب إن مارك إسبر وزير الجيش سيتولى مهمة القائم بأعمال وزير الدفاع الجديد. وكان ينظر إلى إسبر على أنه المرشح البارز للمنصب في حالة عدم التصديق في نهاية الأمر على تعيين شاناهان.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
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