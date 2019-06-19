ترامب: لا أستبعد استخدام القوة ضد إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبحث حاليًا استخدام القوة العسكرية ضد إيران، لمنعها من امتلاك سلاح نووي، ولكنه رفض الإجابة عما إذا كان سيلجأ إلى هذا الحل لحماية ناقلات النفط.

وأضاف، في مقابلة نشرتها مجلة تايم، إن تأثير أحدث الهجمات على ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في خليج عمان يبدو "ضعيفا للغاية" حتى الآن.

وردا على سؤال عما إذا كان سيفكر في اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، أو لضمان حرية تدفق النفط من الخليج؟، قال ترامب: "قطعا سأجري مراجعة للقوات فيما يتعلق بالأسلحة النووية، وسأبقي (الشق) الآخر (من السؤال) عليه علامة استفهام"، وفقا لموقع سكاى نيوز.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب في 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات عليها.

وقال ترامب إنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ أن أصبح رئيسا لها.

وأضاف: "إذا نظرت في الخطاب الحالي مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي أبرموا فيه الاتفاق (النووي الإيراني في 2015)، حين كان (الخطاب) السائد هو الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، سندمر أمريكا، سنقتل أمريكا، لم أعد أسمع هذا كثيرا الآن"، "ولا أتوقع أن أسمعه".

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