دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب للصحفيين "نحن مستعدون جيدا لإيران. سنرى ما سيحدث".

وكانت واشنطن أعلنت يوم الاثنين أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، متعللة‭‭‭ ‬‬‬بمخاوف من تهديد إيراني.

وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على إيران في هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان وهجمات على أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في مايو أيار. ونفت إيران ضلوعها في الواقعتين.

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وقال ترامب "إذا نظرتم إلى ما يفعلونه وأنا لا أتحدث عن الأسبوع الماضي فحسب بل أتحدث عن سنوات طويلة. إنها بلد إرهاب".

وفي مقابلة مع مجلة تايم نشرت يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه مستعد لاتخاذ عمل عسكري لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية لكنه ترك الاحتمال مفتوحا بشأن إن كان سيلجأ للقوة لحماية إمدادات النفط في الخليج.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)