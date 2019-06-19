صاروخ يصيب مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصابت قذيفة صاروخية، الأربعاء، مقر شركة نفط أجنبية في مدينة البصرة العراقية، ما أدى إلى إصابة اثنين من الموظفين العراقيين في الانفجار، وذلك حسبما أفادت الشرطة العراقية ومسؤولون.

ونقلت "رويترز" عن عمال في مجال النفط، قولهم إنهم سمعوا 3 انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة.

وأوضح مسؤولون في مجال النفط أن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل وشل وإيني.

وفي أول رد فعل على الهجوم أعلنت شركة إكسون اعتزامها إجلاء 20 من موظفيها الأجانب من البصرة في العراق، بعد إصابة مقرها بصاروخ.

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وهذا الحادث هو الهجوم الصاروخي الثالث خلال يومين بالعراق، حيث استهدف هجوم صاروخي، الثلاثاء، قاعدة عسكرية عراقية في الموصل تستضيف قوات أمريكية.

وكانت 3 صواريخ، سقطت الإثنين، على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة وارتفاع وتيرة الهجمات الإيرانية على المصالح والقوات الأمريكية.



