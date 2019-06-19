مصادر للجمهورية: هدف زيارة الوفد الروسي تحريك ملف عودة النازحين

أفادت مصادر مواكبة لزيارة الوفد الروسي عبر صحيفة "الجمهورية"، أن "الهدف الاول والاساسي لها هو تحريك ملف عودة ​النازحين​ على أساس المبادرة الروسية قبل لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين الاميركي والروسي، بعدما تعرقلت الخطة التي تمّ الاتفاق عليها على هامش مؤتمر ​هلسنكي​، والتراجع الاميركي بسبب خلط الاوراق في المنطقة"، مشيرة الى أن "الهدف الثاني فهو استطلاع الأجواء لدعوة ​لبنان​ الى حضور مؤتمر "​أستانا​" كعضو مراقب. وهي المرة الاولى التي توجّه فيها هذه الدعوة له وللأردن و​العراق​ الى حضور المؤتمر الشهر المقبل".

ورأت المصادر، أن "خريطة طريق العودة للنازحين هي تمويل حل سياسي وإعادة إعمار وكل ما تمّ الإتفاق عليه بين الدول الكبرى، فتصبح طريق العودة سالكة".