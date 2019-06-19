مصادر للجمهورية: هدف زيارة الوفد الروسي تحريك ملف عودة النازحين

أفادت مصادر مواكبة لزيارة الوفد الروسي عبر صحيفة "الجمهورية"، أن "الهدف الاول والاساسي لها هو تحريك ملف عودة النازحين على أساس المبادرة الروسية قبل لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين الاميركي والروسي، بعدما تعرقلت الخطة التي تمّ الاتفاق عليها على هامش مؤتمر هلسنكي، والتراجع الاميركي بسبب خلط الاوراق في المنطقة"، مشيرة الى أن "الهدف الثاني فهو استطلاع الأجواء لدعوة لبنان الى حضور مؤتمر "أستانا" كعضو مراقب. وهي المرة الاولى التي توجّه فيها هذه الدعوة له وللأردن والعراق الى حضور المؤتمر الشهر المقبل".
ورأت المصادر، أن "خريطة طريق العودة للنازحين هي تمويل حل سياسي وإعادة إعمار وكل ما تمّ الإتفاق عليه بين الدول الكبرى، فتصبح طريق العودة سالكة".
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