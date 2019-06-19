أبو سليمان: لقاء الحريري وباسيل انعكس إيجابياً على جدول أعمال الحكومة

وصف وزير العمل كميل أبو سليمان اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل "بالنافع"، مؤكّداً أنه "انعكس إيجابياً على بنود جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء".
ولفت أبو سليمان في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "جلسة مجلس الوزراء تضمنت مناقشة نحو 50 بنداً بطريقة علمية، بعدما مضى زمن على جلسات اقتصر مضمونها فقط على درس مشروع الموازنة".
وعن مشروع قانون إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية، قال ابو سليمان: "حظي هذا البند بتأييد جميع الوزراء، لكنّ الخلاف في وجهات النظر تمحور فقط حول طريقة تطبيقه".
وعن النقاش الذي دار بين وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير المال علي حسن خليل حول بند الطاقة الشمسية أشار أبو سليمان الى أنه أيّد طرح البستاني "لأنّه من واجب الدولة الالتزام بالعقود التي وقعتها".
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