أبو سليمان: لقاء الحريري وباسيل انعكس إيجابياً على جدول أعمال الحكومة

وصف وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ اللقاء بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ "بالنافع"، مؤكّداً أنه "انعكس إيجابياً على بنود جدول اعمال جلسة ​مجلس الوزراء​".

ولفت أبو سليمان في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "جلسة مجلس الوزراء تضمنت مناقشة نحو 50 بنداً بطريقة علمية، بعدما مضى زمن على جلسات اقتصر مضمونها فقط على درس مشروع ​الموازنة​".

وعن مشروع قانون إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية، قال ابو سليمان: "حظي هذا البند بتأييد جميع الوزراء، لكنّ الخلاف في وجهات النظر تمحور فقط حول طريقة تطبيقه".

وعن النقاش الذي دار بين وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير المال ​علي حسن خليل​ حول بند ​الطاقة الشمسية​ أشار أبو سليمان الى أنه أيّد طرح البستاني "لأنّه من واجب ​الدولة​ الالتزام بالعقود التي وقعتها".