مصادر مطلعة على لقاء الحريري- جعجع للجمهورية: قارب كل الملفات المطروحة

أكّدت مصادر اطلعت على اجواء لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لصحيفة "الجمهورية أن "هذا اللقاء قارب كل الملفات المطروحة، وطوّر جعجع خلاله ما كان قاله نهاراً في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية".
ولفتت المصادر الى أن "جعجع أكد للحريري تمسّكه بالتسوية ولكنه يعترض على الممارسة السياسية القائمة تحت هذه التسوية، الأمر الذي يجب تصويبه سريعاً حرصاً على الاستقرار والانتظام وثقة الناس التي اهتزّت كثيراً، وإنقاذ البلد اقتصادياً ومالياً، لأنّه لا يمكن معالجة الوضع في ظل هذا التوتر القائم والمتمادي".
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