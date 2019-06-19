شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغطية الترع والمصارف لحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب إحاطة بشأن عدم وصول المياه لنهايات الترع فى بعض القرى والمدن بمحافظة المنيا ومركز ملوى على وجه التحديد مما يؤثر على المحاصيل الزراعية ويهدد ببوار الأرض التى تعتمد على هذه الترع فى الرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الترع التى لا تصل المياه لنهاياتها مما يهدد ببوار الأراضى وهلاك المحاصيل الزراعية، مطالبا وزارة الرى بإعادة النظر فى المقننات المائية فى المحافظات والقرى والمراكز بما يضمن توزيع عادل يتم مراعاة مساحات الأراضى وطبيعة المحاصيل المزروعة.

Advertisements

وأشار النائب، ان هناك عدد من الإجراءات التى يمكن اتباعها لترشيد استهلاك المياه سواء من خلال تطهير الترع والمجارى والقنوات المائية ورفع القمامة منها، او تغطيتها، مع ضرورة تطوير منظومة الرى، بالإضافة لتوفير بذور عالية الانتاج وغير شرهة للمياه.

‌

‌