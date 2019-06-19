شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية ترفض تصريحات أردوغان وتؤكد: شعب مصر لا يمكن جره لهذه المهاترات الهزيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النائبة أمل زكريا قطب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، رفضها التام ما جاء فى تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بشأن مصر.

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وقالت البرلمانية، فى تصريحات لها، إنه فى الوقت الذى شن فيه رجب طيب أردوغان حملة تشويه غير مقبولة بالشأن المصرى، من خلال الإدلاء بتصريحات غير مسئولة واتهامات غير مقبولة، ومحاولة لإثارة أزمات بغرض زرع الفتن بين أبناء الشعب المصرى، تخيل وتوهم أن شعب مصر يمكن أى يجر لهذه المهاترات الهزيلة ليشكك فى نزاهة القضاء المصرى عقب وفاة محمد مرسى.

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وأضافت أمل زكريا، أن الشعب المصرى بدءاً من القيادة الساسية المنتخبة بانتخابات حرة شفافه ومن شعب واعى وفاهم ومن مؤسسات محترمة، متسائلة: مرسى سجينًا فى قضايا دولية منذ سنوات، فلماذا التخلص منه وهو مدان بأكثر من قضية وهل منا من يعارض قضاء الله، وتم دفنه إكراما للمنيه.

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ووجهت البرلمانية رسالة إلى أردوغان مفادها: أعلم ما بداخلك من حقد وضغينة لشعب مصر العظيم الذى حاولت أن تنال منه أنت وأعوانك وخذلك الله سبحانه وتعالى، بل وأراد الله أن يعطيك درسًا إلهيا، أن مصر حماها الله بالقرآن، وأننا برباط إلى يوم الدين، وكل خائن مثلك أنت وأعوانك لا تمثلون إلا أنفسكم، وتأكد أنك بلا هوية ونهايتكم ستكون درساً للعبرة والموعظة"