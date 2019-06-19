حالة الطقس: جو حار رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتكون دون المعدلات السنوية لشهر حزيران بحدود الثلاثة درجات مئوية ويسود جو صيفي معتدل في كافة المناطق مع كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في بعض الفترات. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتعود لتكون حول المعدل السنوي لهذا الوقت من العام ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية وحار نسبيا في المناطق السهلية وحار إلى شديد الحرارة في الأغوار والمناطق المنخفضة ومناطق البحر الميت. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، ويسود جو حار في مختلف المناطق خاصة السهلية منها في وقت الظهيرة تحديدا. مع ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة ويسود جو منعش ولطيف في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام وحرارة حول نهاية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وحول بداية الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية ونهاية الثلاثينيات مئوية في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. خفيفة إلى معتدلة السرعة

أما في يوم الأحد، يكون الجو صيفيا عاديا في المناطق الجبلية وحارا في باقي المناطق في ساعات المساء والليل والفجر الباكر والحرارة تراوح مكانها. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.