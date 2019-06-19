شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 أشهر.. 6274 خرقا لهدنة الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف القيادي العسكري في الساحل الغربي وضاح الدبيش، ارتكاب مليشيا الحوثي 6274 خرقا للهدنة منذ إعلانها منتصف ديسمبر العام الماضي، مؤكدا مقتل 92 مدنيا و212 عسكريا، وجرح 869 مدنيا و1266 عسكريا في انتهاك صارخ لاتفاقية السويد.وأوضح الدبيش في اتصال هاتفي مع "الخليج 365" أمس (الثلاثاء)،، أن غالبية المصابين من المدنيين جروحهم خطيرة، لافتا إلى أن المليشيا مستمرة في تصعيد يومي ضد المدنيين والقصف العشوائي للأحياء المدنية واستهداف مواقع الجيش الوطني، وسط صمت للأمم المتحدة التي لم تحرك ساكنا.

وقال: «6 أشهر منذ إعلان الهدنة ولكن لم يتغير شيء على الأرض ولا تزال المليشيا بتلك العقلية الإرهابية ترفض السلام وتفشل كل الجهود الرامية لتحقيقه على الأرض وكذلك تسليم المؤسسات والموانئ للسلطات الحكومية لإدارتها»، منتقدا دور الأمم المتحدة التي اتهمها بتعقيد الوضع في الحديدة رغم كل التسهيلات التي قدمتها الشرعية.

وأضاف: «أثناء وصول قواتنا إلى مدينة الحديدة تلقينا وعودا من المجتمع الدولي بانسحاب الحوثي، وتحرك حينها غريفيث لوقف المعركة، لكن في السويد كان الاتفاق مغايرا، انسحاب الحوثي مقابل انسحاب قواتنا، ومع هذا قبلنا بذلك لكننا اليوم نرى أن الأمم المتحدة تتراجع عن كل هذه الاتفاقيات والتزاماتها نحو تسليم الحديدة للحوثي وإجبار الشرعية وحدها على الانسحاب، وهو ما نرفضه».

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في المقابل، دمرت مقاتلات التحالف العربي أمس مخازن للأسلحة في مديرية حرض بمحافظة حجة. ووفقا لمصدر عسكري، فإن حريق انفجارات عنيفة هائلا اندلع في أحد مواقع المليشيا الحوثية وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي.

من جهة أخرى، سيطر الجيش الوطني في مديرية ماوية، جنوب محافظة تعز، أمس على عدد من المرتفعات الجبلية الإستراتيجية المطلة على المديرية في أول عملية التفاف ناجحة ينفذها الجيش الوطني غرب محافظة الضالع.

من جهته، زعم رئيس وفد المليشيا المفاوض محمد عبدالسلام الحوثي أن منظمات وجهات تعمل مع أجهزة مخابرات دولية تبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها للشرعية والتحالف العربي تحت عنوان العمل الإنساني في محاولة للرد على الدلائل التي نشرها برنامج الغذاء العالمي حول تورط المليشيا في المتاجرة بالمواد الإغاثية.

وقال الحوثي: «لا تدرك تلك المنظمات المشبوهة أننا على دراية تامة بألاعيبها ولم تعد تنطلي علينا دموع التماسيح والتظاهر بالإنسانية»، وما يثير السخرية أن الحوثي اتهم المنظمات والدول المانحة التي تقوم بعمل إنساني بحت في اليمن بتقديم السلاح للشرعية والاستغلال السياسي والأمني والمخابراتي للجوانب الإنسانية.