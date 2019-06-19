شكرا لقرائتكم خبر عن مرسي يوارى الثرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

ووري الرئيس المصري محمد مرسي الثرى، فجر أمس (الثلاثاء)، في القاهرة من دون تشييع، بعدما أمرت النيابة العامة بدفن جثمانه بعد انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.وقال نجله في صفحته على فيسبوك، إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جماعة الإخوان في حي مدينة نصر بالقاهرة. وأضاف محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود: تم دفنه بحضور أسرته بعد تأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر في مستشفى سجن طرة. وأضاف أن 10 أفراد من العائلة وأصدقاء مقربين شاركوا في الدفن. وكان النائب العام المصري نبيل صادق، قال إن النيابة العامة أُخطرت بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة. وأوضح أن مرسي طلب الكلام أثناء الجلسة وتحدث بالفعل لمدة 5 دقائق. وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين في القفص سقط مغشيا عليه ونقل إلى المستشفى حيث تبينت وفاته. وأوضح أن مرسي وصل متوفى إلى المستشفى في تمام الساعة الـ4:50 دقيقة (14.50 ت غ). وقال المحامي من فريق الدفاع أسامة الحلو إن المتهمين الذين كانوا معه في القفص بدأوا، بعد سقوطه أرضا، يطرقون على زجاج القفص ويصرخون عاليا أن مرسي قد مات. فيما أكد التلفزيون المصري الرسمي أن محمد مرسي توفي نتيجة سكتة قلبية. وتولى مرسي الرئاسة في 2012 بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك. وعزلته ثورة المصريين في الثالث من يوليو 2013 عقب مظاهرات ضخمة طالبت برحيله احتجاجا على تفرد الإسلاميين بالسلطة واضطرابات ناتجة عن مطالب اقتصادية ومعيشية. وتم احتجازه ثم أحيل إلى المحاكمة في قضايا عدة.