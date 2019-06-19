«إعمار اليمن» يفتتح مكتباً في صعدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن افتتاح مكتبه في محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، والبدء برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين سعيد الزهراني مديراً للمكتب. أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن افتتاح مكتبه في محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، والبدء برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين سعيد الزهراني مديراً للمكتب. وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن افتتاح البرنامج مكتباً في محافظة صعدة يأتي ضمن خطة البرنامج التنموية التي تشمل كل المحافظات اليمنية. وأشار إلى أن البرنامج ورغم عمره القصير الذي لم يتجاوز 9 أشهر إلا أنه تم عمل أكثر من 68 مشروعاً تنموياً، يعمل في 7 قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية.



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