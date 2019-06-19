اللواء العرم التقى مسؤول العلاقات الخارجية بالقوات البحرية الفرنسية

استقبل قائد ​الجيش​ بالنيابة ​اللواء​ الركن ​أمين العرم​ في مكتبه ب​اليرزة​، مسؤول العلاقات الخارجية في ​القوات​ البحرية الفرنسية الأميرال Gilles Boidevizi، والملحق العسكري الفرنسي العقيد Fabrice Chapelle، وجرى البحث في التحضيرات الخاصة لتمرين ​الأرز​ الأزرق 2019 المشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

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