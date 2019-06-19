الاخبار: استقالتان من مجلس أمناء جامعة الروح القدس - الكسليك

ذكرت "​الاخبار​" انه استقال اثنان من الأعضاء الـ22 لمجلس أمناء جامعة الروح ​القدس​ - ​الكسليك​، "احتجاجاً على عدم احترام الأصول في تعيين رئيس الجامعة الجديد الأب طلال الهاشم (عُيّن في 14 حزيران، بعد استقالة الرئيس السابق الأب البروفيسور ​جورج حبيقة​)، واعتراضاً منهما على هوية الشخص المختار"، بحسب المصادر.

فمن شروط اختيار الرئيس، كما يرد على الموقع الرسمي للجامعة، أن "يوافق مجلس الأمناء على الاسم المقترح عليهم، بالتصويت الأكثري". إعلان "الروح القدس" عن رئيسها الجديد، أشار إلى أنّ تعيين الهاشم حصل "بعد موافقة مجلس الأمناء، مستشار الجامعة، والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام ​نعمة الله الهاشم​".