أكدت النائبة بولا يعقوبيان أن "كل اللبنانيين يريدون عودة السوريين إلى بلادهم. لكن هناك من يتبع سياسة فرّق تسد التحريضية، وذلك لتغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة بعد وعد بمهلة 100 يوماً لتحقيق الإنجازات أو تبدأ المحاسبة"، معتبرة أن "قمة الفاشية في وضع كل الأخطاء على مجموعة، مع التغني بالتفوق والجينات المميزة، والتخوين، في حين يجب العمل بجدية وليس بشعبوية، لأن قضية اللاجئين السوريين أكبر من لبنان وأكبر من الذين يطلقون حملاتهم".
ولفتت يعقوبيان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، الى أن "من لديه علاقات جيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد، عليه أن يعمل على هذا الملف وليس على أي أمر آخر"، مشددة على أن "الوعي مطلوب من السوريين واللبنانيين، فخطاب الكراهية ينعكس على الشعبين؛ خصوصاً أن المدى الحيوي الوحيد للبنان هو سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: من لديه علاقات مع الأسد عليه أن يعمل على ملف النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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