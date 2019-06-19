رامي عدوان: وزيرة دفاع فرنسا ستزور لبنان في نهاية الشهر أو في أوائل الشهر المقبل

كشف سفير لبنان في فرنسا ​رامي عدوان​أن "وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​ ستزور لبنان في نهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل".

وفي حديث لصحيفة "الحياة" على هامش معرض "لوبورجي" للطيران حيث شارك وفد عسكري لبناني، لفت عدوان الى أنه التقى الوزيرة بارلي التي كانت تجول مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في المعرض واكدت له انها تستعد لزيارة قريبة في نهاية الشهر الى لبنان، مشيرا الى أن "بارلي ستقوم بهذه الزيارة لمتابعة ما تمت مناقشته مع وزير الدفاع اللبناني بوصعب عندما التقته في ​برلين​ قبل شهرين".

وأوضح أن "​وزارة الدفاع الفرنسية​ عازمة على مساعدة ​الجيش اللبناني​ بدعيم تسليحه وتحديثه، وزيارة بارلي أيضا مرتبطة بالخطة الاستراتيجية التي يضعها الجيش لانشاء اللواء المثالي وايضا لتقويم عمل الافواج الحدوديةط.